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APPLE ВЫПУСТИЛА ЭКСТРЕННЫЕ ПАТЧИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ IOS И IPADOS﻿

Поскольку Apple является одной из немногих высокотехнологичных компаний с триллионными доходами, пользователи могут рассчитывать на беспрецедентное обслуживание клиентов. в последние дни компания быстро устранила критические уязвимости в последних версиях iOS и iPadOS. В частности, iOS 16.5.1 и iPadOS 16.5.1 были выпущены для устранения уязвимости в WebKit, которая сейчас активно эксплуатируется; поскольку WebKit - это движок браузера, используемый в Safari, пользователям следует немедленно установить обновления, чтобы обеспечить безопасность своих устройств.﻿





Новая версия имеет целью исправить проблемы, вызванные обновлением от 21 июня.

Чтобы установить обновление, просто выполните те же шаги, что и для обычного обновления. Перейдите к "Настройки">"Общие">"Обновление программного обеспечения" и следуйте инструкциям. Установка займет всего несколько минут, после чего устройство перезагрузится.﻿









Эти обновления обозначены как iOS 16.5.1 (a) и iPadOS 16.5.1 (a), что означает, что это разные версии, предназначенные для решения проблем с предыдущей версией, выпущенной 21 июня. Apple признает, что уязвимость WebKit может позволить злоумышленнику выполнить произвольный код путем обработки веб-контента на целевом устройстве. Компании известно о сообщениях, указывающих на то, что уязвимость могла активно использоваться, но неясно, были ли в результате этого скомпрометированы какие-то персональные данные.



Кроме iOS и iPadOS, пользователи Mac, которые используют macOS Ventura 13.4.1, также получили обновление Rapid Security Response для устранения той же уязвимости в Safari. Чтобы установить обновление на Mac, выберите "Системные настройки" в меню Apple, щелкните "Общие", а затем "Обновление программного обеспечения".﻿





Такой проактивный подход Apple обеспечивает быстрое реагирование на критические уязвимости, защищает данные пользователей и поддерживает общую безопасность устройства. Пользователям настоятельно рекомендуется устанавливать эти обновления в приоритетном порядке, чтобы уменьшить потенциальные риски, связанные с уязвимостью WebKit.﻿



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Источник: gizmochina