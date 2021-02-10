Apple выпустила обновление iOS 17.1.2: срочно обновляйся, если тебе важна безопасность

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НОВОЕ ФИКС-ОБНОВЛЕНИЕ

Компания Apple выпустила очередное обновление мобильной операционной системы iOS 17.1.2. Оно направлено исключительно на исправление ошибок и повышение стабильности работы iPhone.

В частности, в iOS 17.1.2 ликвидированы две критические уязвимости браузера Safari, позволявшие злоумышленникам выполнять вредоносный код на устройстве и получать доступ к конфиденциальным данным. Эти проблемы были обнаружены исследователем Клеманом Лесинье из Google.

Кроме этого, обновление содержит исправления для ряда более мелких багов. В частности, устранены ошибки с беспроводной зарядкой в iPhone 15, работой виджетов погоды, синхронизацией с HomeKit и другими.

Apple рекомендует всем владельцам iPhone, начиная с моделей 2018 года, срочно установить iOS 17.1.2. Ведь обновление содержит важные улучшения безопасности, позволяющие избежать несанкционированного доступа к данным на смартфоне.

Напомним, что на следующей неделе ожидается еще одно солидное обновление iOS 17.2 с новыми функциями, такими как журнал активности, поддержка пространственного аудио, новые виджеты и многое другое.

Источник - Apple