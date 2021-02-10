Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES

Apple Vision Pro может появиться в феврале 2024 года

21.12.2023 84 0

Технологические лыжные очки уже скоро

По данным отраслевых аналитиков, компания Apple очень близка к запуску своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Компания планирует подготовить ее для потребителей к концу января, чтобы продажи начались в феврале 2024 года.

apple

В отчете Марка Гурмана из Bloomberg говорится, что Apple наращивает производство Vision Pro в Китае.

Также сообщается, что компания разослала электронные письма разработчикам с просьбой протестировать свои приложения с помощью новейших инструментов и послать свои продукты на утверждение.

apple

Наконец, Apple отправляет сотрудников из своих магазинов в штаб-квартиру Apple, чтобы научить их работать с новым Vision Pro. Как прикрепить наголовную скобку устройства, изменить линзы и т.д.

Apple явно готовится к большому запуску, ведь это первая отдельная линейка продуктов со времен Apple Watch в 2015 году. Ожидается, что Vision Pro обойдется около 3500 долларов, но более доступная версия также находится в стадии разработки.

Источник: bloomberg

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 21.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple Vision Pro может появиться в феврале 2024 года