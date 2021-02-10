Apple Vision Pro может появиться в феврале 2024 года

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Технологические лыжные очки уже скоро

По данным отраслевых аналитиков, компания Apple очень близка к запуску своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Компания планирует подготовить ее для потребителей к концу января, чтобы продажи начались в феврале 2024 года.

В отчете Марка Гурмана из Bloomberg говорится, что Apple наращивает производство Vision Pro в Китае.

Также сообщается, что компания разослала электронные письма разработчикам с просьбой протестировать свои приложения с помощью новейших инструментов и послать свои продукты на утверждение.

Наконец, Apple отправляет сотрудников из своих магазинов в штаб-квартиру Apple, чтобы научить их работать с новым Vision Pro. Как прикрепить наголовную скобку устройства, изменить линзы и т.д.

Apple явно готовится к большому запуску, ведь это первая отдельная линейка продуктов со времен Apple Watch в 2015 году. Ожидается, что Vision Pro обойдется около 3500 долларов, но более доступная версия также находится в стадии разработки.

Источник: bloomberg