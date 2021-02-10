Apple вытеснила Samsung и стала ведущим производителем смартфонов в 2023 году. Что будет в 2024 году?

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Samsung уже не в тренде!

Apple вытеснила Samsung и стала ведущим производителем смартфонов в 2023 году, об этом говорит отчет IDC.

Производитель iPhone отгрузил рекордные 80,5 миллиона устройств в последнем квартале и всего 234,6 миллиона в год. Samsung, с другой стороны, отгрузил 53 миллиона устройств в четвертом квартале, а их общее количество за год достигло 226,6 миллиона. Тем временем Xiaomi заняла третье место со 145,9 миллионами продаж, за ней следует Oppo со 103,1 миллиона, а на пятом месте – Transsion с 94,9 миллиона.

Однако рынок смартфонов в 2023 году переживает стагнацию. Глобальные поставки снизились на 3,2% в годовом исчислении до 1,17 миллиарда единиц в 2023 году. Во второй половине года были определенные сдвиги, а в последнем квартале рост составил 8,5%, но этого оказалось недостаточно, чтобы задержаться хотя бы на уровне 2022 года.

По данным IDC, успех Apple объясняется спросом на высококлассные устройства, которые составляют более 20% рынка. Агрессивные программы trade-in и варианты финансирования помогли компании воспользоваться этой тенденцией.

Хотя рост Apple сыграл определенную роль в упадке Samsung, сама экосистема Android переживает диверсификацию. Huawei обновляет свои позиции в Китае, а такие бренды, как OnePlus, Honor и Google, предлагают конкурентоспособные устройства в нижней части премиум сегмента. Сложные телефоны и достижения в области искусственного интеллекта еще больше подчеркивают динамичный характер рынка.

Samsung знает свою проблему, поэтому пытается выпустить свою новую премиальную линейку как можно скорее. Кроме того, проводит массовые рекламные кампании.

Еще одна технологическая новинка – Microsoft опередила Apple и стала самой дорогой компанией в мире по рыночной капитализации, отчасти благодаря своему фокусу на генеративном ИИ. За последний год их рыночная стоимость взлетела более чем на 1 триллион долларов, что знаменует значительные изменения в технологическом ландшафте.

Источник: IDC