До события Galaxy Unpacked осталось менее 24 часов! Серия Galaxy S24 от Samsung уже совсем близко.

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Большая "распаковка" уже скоро...

Смеем вам напомнить, что менее чем через 24 часа произойдет долгожданное событие Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, Калифорния. На ней будет представлено много новинок, среди которых наиболее желательно серия Galaxy S24.

Как и последние несколько поколений, семейство Galaxy S24 будет состоять из трех устройств: стандартная модель в лице Galaxy S24, версия плюс (Galaxy S24 Plus) и премиальный ультра-вариант (Galaxy S24 Ultra). Нам известно почти все о будущих любимцах миллионов и завтра мы уже сможем увидеть конечный вариант.

Презентация начнется в 10 утра по тихоокеанскому времени. Другими словами, мероприятие начнется в 18:00 по Гринвичу. Это значит, что украинцы смогут увидеть презентацию в 20.00 по киевскому времени.

Вы сможете посмотреть Galaxy Unpacked через:

Напомним, Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus на большинстве рынков будут работать на чипе Exynos 2400. Тогда как Galaxy S24 Ultra будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Хотя по некоторой неофициальной информации, Плюс версия также может получить процессор от Qual.

Кроме того, Galaxy S24 Ultra получит обновленную систему камер. В то время как Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут иметь лучшие дисплеи и немного больший аккумулятор. Также все смартфоны могут получить более энергоэффективные дисплеи с технологией LTPO, чем раньше могла похвастаться только версия Ultra. Из предыдущих утечек, мы узнали, что Galaxy S24 Plus и S24 Ultra будут иметь быструю память UFS 4.0, младшая версия может быть обделена этим для удешевления.

Главным событием будет то, что смартфоны будут работать на базе ОС Android 14 с кастомной оболочкой One UI 6.1 из коробки и будут предлагать различные функции на основе искусственного интеллекта.