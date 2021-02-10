До события Galaxy Unpacked осталось менее 24 часов! Серия Galaxy S24 от Samsung уже совсем близко.
Большая "распаковка" уже скоро...
Смеем вам напомнить, что менее чем через 24 часа произойдет долгожданное событие Galaxy Unpacked в Сан-Хосе, Калифорния. На ней будет представлено много новинок, среди которых наиболее желательно серия Galaxy S24.
Как и последние несколько поколений, семейство Galaxy S24 будет состоять из трех устройств: стандартная модель в лице Galaxy S24, версия плюс (Galaxy S24 Plus) и премиальный ультра-вариант (Galaxy S24 Ultra). Нам известно почти все о будущих любимцах миллионов и завтра мы уже сможем увидеть конечный вариант.
Презентация начнется в 10 утра по тихоокеанскому времени. Другими словами, мероприятие начнется в 18:00 по Гринвичу. Это значит, что украинцы смогут увидеть презентацию в 20.00 по киевскому времени.
Вы сможете посмотреть Galaxy Unpacked через:
Напомним, Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus на большинстве рынков будут работать на чипе Exynos 2400. Тогда как Galaxy S24 Ultra будет оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Хотя по некоторой неофициальной информации, Плюс версия также может получить процессор от Qual.
Кроме того, Galaxy S24 Ultra получит обновленную систему камер. В то время как Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus будут иметь лучшие дисплеи и немного больший аккумулятор. Также все смартфоны могут получить более энергоэффективные дисплеи с технологией LTPO, чем раньше могла похвастаться только версия Ultra. Из предыдущих утечек, мы узнали, что Galaxy S24 Plus и S24 Ultra будут иметь быструю память UFS 4.0, младшая версия может быть обделена этим для удешевления.
Главным событием будет то, что смартфоны будут работать на базе ОС Android 14 с кастомной оболочкой One UI 6.1 из коробки и будут предлагать различные функции на основе искусственного интеллекта.