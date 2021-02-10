Apple впрок запасается чипами A15 Bionic

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Apple заказала у TSMC 100 млн фирменных чипов

Несмотря на то, что сама Apple никак не раскрывает детали о серии iPhone 13, благодаря инсайдерам мы примерно понимаем, что это будут за модели. Впрочем, догадаться о ключевых моментах не составляло большого труда. В частности, то, что в основу смартфонов линейки iPhone 13 ляжет чип A15 Bionic. Причем компания перестраховалась и заказала у TSMC выпуск этого процессора очень рано, отодвинув выполнение всех прочих заказов на второй план.

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Аналитики говорят о том, что компания уверена в том, что спрос на линейку iPhone 13 будет высоким и она увеличила объемы заказываемых комплектующих на 20% чем в прошлом году. Так, только чипов Apple A15 Bionic она заказала в количестве 100 млн единиц. Напомним, что есть слухи, что только в этом году компания планирует продать не менее 90 млн трубок серии iPhone 13.

По неподтвержденной информации, A15 Bionic получил шесть вычислительных ядер, где парочка высокопроизводительных, а также квартет ядер предназначены для выполнения простых задач и отличающиеся экономичностью. Создан он будет с применением усовершенствованного 5-нанометрового техпроцесса с улучшенными показателями по энергопотреблению. Меньший жор батарейки придется очень кстати, учитывая то, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат 120-герцовые дисплеи.

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Источник: phonearena