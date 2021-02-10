Apple внедряет телеобъектив 10x, но не в iPhone 16 – инсайдеры

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iPhone 16﻿ все еще будет с зумом 5х, дальше ситуация может измениться

По слухам, Apple имеет планы перейти на тетрапризматические телеобъективы с увеличением 10-х в будущих iPhone. При этом компания заменит поставщика LG Innotek одним из китайских производителей.



LG Innotek является одним из поставщиков объективов Apple для iPhone 15 Pro Max, но, согласно корейскому изданию Kr.Investing , производитель будет исключен из списка партнеров по неразглашенным причинам. Вместо этого ICT, которая является дочерней компанией Luxshare, предоставит Apple 10-кратную тетрапризму для будущих моделей iPhone. Не уточняется, когда Apple намерена представить это обновление iPhone, но, вероятно, это не будут iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max.



Говорят, что объектив последующих iPhone имеет 5х увеличение, но стоит дороже, чем имеющийся у iPhone 15 Pro Max. Вероятно, Apple решила избавиться от LG Innotek в будущем из-за ценовой политики, но это могут быть и причины качества. Apple обычно имеет несколько поставщиков для определенного компонента, поскольку это позволяет иметь лучшие цены.



Эта стратегия также помогает получать компоненты в достаточном количестве. Чи Хо Хан, старший эксперт NBNtv, предусмотрел, что LG Innotek продолжит поставлять Apple механизмы 5-кратного масштабирования в следующем году, а это значит, что у производителя еще есть 12 месяцев до возможного внедрения новых.



LG Innotek также является одним из поставщиков, тестирующих технологию камеры под дисплеем для Apple, чтобы помочь получить безрамочный iPhone. О судьбе этого проекта нет новых данных.