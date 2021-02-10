Apple выигрывает битву за конфиденциальность в Китае

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Целому ряду китайских компаний не удалось обойти политику Apple в части прозрачности отслеживания приложениями

С выходом iOS 14.5 все приложения, которые используют данные пользователей, обязаны запросить разрешение на отслеживание действий с целью показа релевантной рекламы. Им не оставили выбора — они обязаны прислать пользователю запрос на доступ к его Ad ID.

Далеко не всем разработчикам софта это нововведение понравилось, и они начали искать обходные пути. Ряд китайских компаний, включая Baidu, Tencent, ByteDance, объединились в технологическую группу, чтобы совместно с Пекинской государственной рекламной ассоциацией Китая (CAA) разработать способ, позволяющий обойти «Прозрачность отслеживания приложениями».

Задумка состояла в том, чтобы выпустить обновления приложений, встроив в них алгоритм обхода (CAID). Расчет был еще и на то, что Apple не захочет терять аудиторию на рынке Китая, поэтому не решится на массовую блокировку софта. Но концерн из Купертино решил жестко пресекать все попытки посягательств на конфиденциальность со стороны разработчиков приложений.

Apple четко заявила о том, что механизм CAID противоречит условиям App Store. Она попросту не допустит на просторы своего магазина приложений утилиты, которые содержат алгоритмы обхода запрета на слежку. Кроме того, она напомнила, что условия и правила App Store равнозначны для всех пользователей, поблажек никому делать она не станет.

Тем временем режим прозрачности приложений привел к оттоку рекламодателей с iOS-устройств. С мая по июнь их количество сократилось на 17%, а в качестве площадки для своей рекламы они теперь выбрали Android платформу. По оценкам специалистов, 70% пользователей отказались от того, чтобы приложения отслеживали их действия.

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Увеличение количества рекламодателей уже спровоцировало рост стоимости рекламы на Android-платформе на 30%. Но фишка в том, что Google также намерена внедрить механизм прозрачности в Android. Такие действия гигантов могут оказать серьезное влияние на рынок рекламных услуг, целому ряду компаний придется туго. Доходы от таргетированной рекламы упадут.

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Источники: tek, macworld