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Apple уже скоро может обновить линейку iPad Mini – что нового?

25.09.2023 57 0

очередная работа над ошибками

 

Согласно последнему отчету от DigiTimes, Apple планирует выпустить 7-е поколение iPad mini до конца 2023 года.

 

Apple уже скоро может обновить линейку iPad Mini – что нового? – фото 1

 

Прогнозируется, что новый компактный iPad увеличит долю Apple на рынке планшетов в 4 квартале. Ранее аналитики предполагали анонс iPad mini 7 в 2024 году.

Обновление iPad mini может включать в себя новый чипсет A16, обновление камер и поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Можно назвать новое поколение планшетов типичной работой над ошибками.

 

Apple уже скоро может обновить линейку iPad Mini – что нового? – фото 2

 

Однако, если Apple все же решит освежить линейку iPad mini в 2022 году, это может быть приятным сюрпризом для поклонников компактных планшетов от Apple накануне праздников. До официального анонса остается ждать подтверждения от более надежных источников.

 

Источник - macrumors

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 25.09.2023
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