Apple Watch 8 получит важный датчик для мониторинга состояния здоровья

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Новые смарт-часы позволят измерять температуру тела, но точность измерений ждать не стоит

Apple Watch популярны и востребованы. Они пользуются спросом, и позволяют компании быть лидером на рынке умных часов. Естественно, что Apple будет и дальше делать все, чтобы сохранить свою лидерство, совершенствуя носимый гаджет. Apple Watch 8 может не предложить такие технологии, как мониторинг артериального давления и измерения уровня глюкозы в крови, но у него может появиться такая важная функция как измерение температуры тела.

Известный аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что термометр должны были предложить в Apple Watch 7, но этого не произошло из-за несовершенства технологии. С того момента достигнут прогресс и компания вполне может предложить новую функцию в восьмом поколении смарт-часов.

О том, что датчик температуры появится в Apple Watch 8 ранее сообщали такие авторитетные издания как Bloomberg и Wall Street Journal. Предполагается, что вряд ли смарт-часы будут показывать точную температуру. Скорее всего, они будут сигнализировать о том, что температура тела повышенная. Выдавать точный результат мешает тот факт, что температура кожи может варьироваться от внешних условий. При этом умные часы не могут измерять температуру изнутри из-за аппаратных ограничений.

Samsung также сталкивается с той же проблемой, и есть прогноз, что Galaxy Watch 5 могут предложить встроенный термометр. Но Куо указывает, что южнокорейский гигант еще не отработал свой алгоритм, и поэтому вполне вероятно, что его новое поколение смарт-часов все же не предложит датчик измерения температуры тела.

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Источник: phonearena