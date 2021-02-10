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Apple это сделает в следующем году, а Google уже в этом

24.08.2021 418 0

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат подэкранный сканер отпечатков пальцев

Вчера появилась информация, что в iPhone 12s или iPhone 13 ставку сделают на один метод биометрической идентификации. И это не сканер отпечатков пальцев, а Face ID. Несмотря на то, что подэкранные дактилоскопические датчики прошли испытания, компания не готова их внедрять в этом году. Его появление перенесли на 2022 год.

 

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А вот Google напротив готова предложить сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей уже в этом году. В пользу того, что Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат такой датчик, говорит изображение, которое опубликовал на своей странице в Twitter глава подразделения Android Хироши Локхаймер. Он сообщил, что сейчас они пробуют различные виды обоев помощью движка тем Android 12 Material You.

 

Apple это сделает в следующем году, а Google уже в этом – фото 1

 

Скриншот совершенно четко указывает на наличие иконки со сканером отпечатков пальцев на экране прямо под виджетом часов. Интересно, что через пару часов изображение было удалено, а это прямое указание на то, что топ-менеджер поторопился и показал раньше времени то, что не следовало. Многие склонны говорить о том, что подэкранному сканеру отпечатков пальцев в Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro быть.

 

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А достоверно об этом мы узнаем в октябре, когда и должна состояться премьера новинок, которые в этот раз предложат переработанный дизайн и фирменный чип Tensor.

 

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Источник: androidauthority

Google Pixel 6 Google Pixel 6 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.08.2021

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