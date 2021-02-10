Apple это сделает в следующем году, а Google уже в этом

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Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат подэкранный сканер отпечатков пальцев

Вчера появилась информация, что в iPhone 12s или iPhone 13 ставку сделают на один метод биометрической идентификации. И это не сканер отпечатков пальцев, а Face ID. Несмотря на то, что подэкранные дактилоскопические датчики прошли испытания, компания не готова их внедрять в этом году. Его появление перенесли на 2022 год.

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А вот Google напротив готова предложить сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей уже в этом году. В пользу того, что Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro получат такой датчик, говорит изображение, которое опубликовал на своей странице в Twitter глава подразделения Android Хироши Локхаймер. Он сообщил, что сейчас они пробуют различные виды обоев помощью движка тем Android 12 Material You.

Скриншот совершенно четко указывает на наличие иконки со сканером отпечатков пальцев на экране прямо под виджетом часов. Интересно, что через пару часов изображение было удалено, а это прямое указание на то, что топ-менеджер поторопился и показал раньше времени то, что не следовало. Многие склонны говорить о том, что подэкранному сканеру отпечатков пальцев в Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro быть.

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А достоверно об этом мы узнаем в октябре, когда и должна состояться премьера новинок, которые в этот раз предложат переработанный дизайн и фирменный чип Tensor.

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Источник: androidauthority