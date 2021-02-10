Цены на iPhone 13 увеличатся. Вина на TSMC

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Чипмейкер поднимет цены на свою продукцию, подстегнув рост цен на iPhone и другие смартфоны

Изначально предполагалось, что несмотря на ряд улучшений, Apple не будет пересматривать в сторону повышения цены на iPhone 13, оставив их на уровне прошлогодних. Но теперь пришло сообщение, что удорожания новых смартфонов избежать не удалось. Аналитики все списывают на TSMC, которая решила повысить цены на свою продукцию.

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На днях Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) уведомила клиентов о повышении цен на чипы. Удорожание ощутимое — 20% и оно распространяется на все технологические процессы. Ранее сообщалось, что рост стоимости на 10% ждет чипы, созданные с применением 5-нм и 7-нм техпроцессов, а 20% прибавят в цене процессоры, использующие 16-нм и более старые технологические процессы.

Вполне логично, что Apple заложит дополнительные расходы на покупку комплектующих в стоимость новых iPhone, собственную «пайку» урезать компания вряд ли захочет. Напомним, что семейство iPhone 13 должно получить новое поколение 5-нм чипсета — Apple A15 Bionic.

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Ожидается, что презентация нового поколения iPhone пройдет 14 сентября, а 17 сентября компания начнет прием предзаказов. Продажи семейства iPhone 13 должны стартовать 24 сентября. Новинки должны предложить уменьшенную монобровь, 120-герцовые дисплеи в «прошках» и аккумуляторы большей емкости.

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Источник: digitimes