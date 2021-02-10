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Apple Watch Series 9: Улучшение производительности и инновации в неизменном лице

Серия Apple Watch Series 9, кажется, будет незначительным обновлением по сравнению со своим предшественником, Series 8. Главным обновлением в этом новом устройстве будет использование процессора S9 на основе чипа A15 Bionic, имеющего потенциал повысить производительность и эффективность часов.



Однако дизайн и большинство других характеристик Series 9, вероятно, останутся практически неизменными по сравнению с Series 8. Это может разочаровать некоторых пользователей, ожидавших значительных изменений в новой модели. Следует отметить, что это не является неожиданностью, поскольку иногда Apple вводит меньшие обновления между поколениями устройств.



Обновленный чип S9, основанный на A15 Bionic, имеет потенциал значительно повысить производительность, позволяя приложениям запускаться быстрее и может положительно повлиять на продолжительность работы аккумулятора. Это может быть особенно привлекательно для тех, кто пользуется часами для активного использования приложений и функций.



По сведениям, в этом году Apple также планирует представить несколько новых вариантов цветов для линейки продуктов, включая розовый для Apple Watch Series 9 и черный для Apple Watch Ultra второго поколения. Это может сделать часы более привлекательными для более широкой аудитории, которая ценит индивидуальность и стиль.



В целом Apple Watch Series 9 может быть привлекательной опцией для тех, кто ищет улучшенную производительность и не нуждается в радикальных изменениях дизайна. Однако для тех, кто уже владеет Series 8, переход к новой модели, возможно, не будет столь оправданным.



Окончательную информацию и подробности о Apple Watch Series 9 мы можем получить только после официального анонса от Apple, поскольку указанные выше данные базируются на неопределенных источниках и слухах. Будем ждать официального представления от компании для получения полной картины о новых часах.﻿

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Источник: macrumors