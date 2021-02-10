Apple Watch X: очередная инновация от Apple, которую захотят все

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Наконец-то Apple обновит свои Apple Watch

Ожидается, что следующая линия умных часов Apple будет незначительной модернизацией, однако стало известно, что компания работает над обновлением Watch X к 10-летию устройства.

Apple Inc. планирует резкое обновление своих умных часов, но в этом году вы не увидите их. Ожидается, что модели 2023, которые должны выйти в следующем месяце, будут незначительными обновлениями - таким постепенным обновлением, которое характеризовало продукт в последние годы. В прошлом году, к примеру, основным дополнением модели Series 8 стал датчик температуры тела. Годом ранее большим изменением стал больший дисплей. А за год до этого Apple в последний раз повысила производительность устройства, когда выпустила Series 6 со более быстрым чипом и считывателем кислорода в крови.

Дело в том, что Apple не дает потребителям много причин покупать новые часы с каждым поколением. В прошлом году компания действительно выпустила впечатляющий новый Apple Watch Ultra, стимулировавший обновление высокого уровня, но 2023 год (опять) будет еще одним сдержанным годом.

Что известно: компания разрабатывает более тонкие Apple Watch X с магнитным механизмом крепления ремешка, датчиком АД и microLED-экраном. Ожидается, что эти часы появятся на рынке в конце 2024 года или в 2025 году, знаменуя десятое поколение гаджета, как это было в случае с iPhone X.

Традиционные механические крепления ремешков занимают ценное для инженеров пространство, которое Apple могла бы использовать для оптимизации размеров устройств или для увеличения емкости батареи и добавления новых внутренних компонентов. Такое решение создано для того, чтобы ремешки предыдущей модели подходили к новым часам, в случае с Watch X все изменится.

Уже в сентябре 2023 года будут представлены Apple Watch Series 9, которые получат улучшенный процессор и, возможно, еще какую-нибудь фишку, как это было раньше. В этот же день будут показаны флагманские Apple Watch Ultra второго поколения и новая линейка смартфонов iPhone 15.

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Источник: bloomberg