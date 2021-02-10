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Apple с 21 декабря приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за патентного спора - что дальше будет с часами купертиновцев?

19.12.2023 314 0

БАН ДЛЯ "ЯБЛОЧНЫХ" ЧАСОВ

Компания Apple объявила о временной приостановке продаж своих часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 на территории США. Причиной стал продолжительный патентный спор с производителем медицинского оборудования Masimo.

Apple с 21 декабря приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за патентного спора - что дальше будет с часами купертиновцев? – фото 1

С 21 декабря часы исчезнут из онлайн-магазина Apple в США, а с 24 декабря – с полок розничных магазинов Apple. Предполагается, что 25 декабря вступит в силу решение Международной торговой комиссии США о запрете импорта и продаж этих моделей Apple Watch из-за нарушения патентов Masimo.

Пока что ограничения касаются только каналов продаж самой Apple. Так что на других площадках, в частности Amazon или BestBuy, часы до сих пор будут доступны. Хотя впоследствии бан может распространиться и туда.

Apple с 21 декабря приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за патентного спора - что дальше будет с часами купертиновцев? – фото 2

Спор продолжается с 2021 года из-за технологии измерения уровня кислорода в крови в Apple Watch. Компания Apple не согласна с решениями суда и комиссии и обещает принять все меры для скорейшего возвращения Series 9 и Ultra 2 к продаже.

Источник - forbes

Автор: Andrii S. Дата публикации: 19.12.2023
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Apple с 21 декабря приостанавливает продажи Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 из-за патентного спора - что дальше будет с часами купертиновцев?