Apple уверяет нас что это Amazing, но сама не верит в успех Vision Pro

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Снижение прогнозов продаж свидетельствует о проблемах с продуктом

Недавно стало известно, что компания Apple Inc. снизила целевой объем продаж новых гарнитур смешанной реальности (MR) до 150 000 единиц, что значительно меньше чем более 1 миллиона единиц, как прогнозировали инвесторы.

Как сообщили во вторник многочисленные производители запчастей в Кремниевой долине, американский технологический гигант Apple сделал заказ всего на 150 000 единиц своей новой MR-гарнитуры Vision Pro, прежде чем анонсировать продукт.

Инсайдер отрасли отметил, что люди были удивлены, поскольку первоначально обсуждаемый объем в 1 миллион единиц был уменьшен до 300 000 единиц, а затем к 150 000 единицам приближаясь к объявлению.

"Больше заказов можно разместить после продажи всех 150 000 единиц и мониторинга прогресса, но мы не уверены, увеличит ли компания план продаж, поскольку запчасти обычно закупаются заранее", - сказал инсайдер.

Кроме того, заказ Apple базируется не на годовых продажах, а на жизненном цикле продукта. Компания начнет продажу гарнитур MR на следующий год после массового производства в этом году. Судя по такой постановке вопроса даже сама компания до конца не верит в удачность этого начинания.

Непонятно и откладывание продаж на начало следующего года. Таким образом, они пропустят самый горячий сезон рождественских покупок, который мог бы немного улучшить общие показатели продаж. С высокой вероятностью продукт еще не работает как надо и нуждается в доработке, потому что Apple не та компания, которая упустит возможность заработать еще больше денег.

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Источник: pulsenews