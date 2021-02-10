Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Apple уверяет нас что это Amazing, но сама не верит в успех Vision Pro

08.06.2023 89 0

Снижение прогнозов продаж свидетельствует о проблемах с продуктом

Недавно стало известно, что компания Apple Inc. снизила целевой объем продаж новых гарнитур смешанной реальности (MR) до 150 000 единиц, что значительно меньше чем более 1 миллиона единиц, как прогнозировали инвесторы.

 

Как сообщили во вторник многочисленные производители запчастей в Кремниевой долине, американский технологический гигант Apple сделал заказ всего на 150 000 единиц своей новой MR-гарнитуры Vision Pro, прежде чем анонсировать продукт.

 

Apple уверяет нас что это Amazing, но сама не верит в успех Vision Pro – фото 1

 

Инсайдер отрасли отметил, что люди были удивлены, поскольку первоначально обсуждаемый объем в 1 миллион единиц был уменьшен до 300 000 единиц, а затем к 150 000 единицам приближаясь к объявлению.

 

"Больше заказов можно разместить после продажи всех 150 000 единиц и мониторинга прогресса, но мы не уверены, увеличит ли компания план продаж, поскольку запчасти обычно закупаются заранее", - сказал инсайдер.

 

Apple уверяет нас что это Amazing, но сама не верит в успех Vision Pro – фото 2

 

Кроме того, заказ Apple базируется не на годовых продажах, а на жизненном цикле продукта. Компания начнет продажу гарнитур MR на следующий год после массового производства в этом году. Судя по такой постановке вопроса даже сама компания до конца не верит в удачность этого начинания.

 

Непонятно и откладывание продаж на начало следующего года. Таким образом, они пропустят самый горячий сезон рождественских покупок, который мог бы немного улучшить общие показатели продаж. С высокой вероятностью продукт еще не работает как надо и нуждается в доработке, потому что Apple не та компания, которая упустит возможность заработать еще больше денег.

 

Читать также: Прототип на Snapdragon 8 Gen 3 набрал у Antutu почти 1.8млн баллов, но есть нюанс.

 

Источник: pulsenews

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 08.06.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Apple уверяет нас что это Amazing, но сама не верит в успех Vision Pro