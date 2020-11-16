Пользователи iPhone 12 Mini заметили странный баг с дисплеем своих устройств

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Похоже, баги не обошли самый интересный iPhone 12 – мини-версия флагмана от Apple.

Значительное количество новых владельцев iPhone 12 Mini сообщают о проблемах с чувствительностью экрана блокировки с момента покупки устройств. На различных форумах можно найти множество неприятных для компании отзывов, описывающих данную проблему. Теперь об этом «косяке» начали сообщать и профильные издания.

В частности, проблема проявляется у большинства пользователей, когда они проводят пальцем вверх по нижней части экрана блокировки, чтобы разблокировать устройство, или когда нажимают на кнопки быстрого вызова фонарика или вызова камеры на экране блокировки.

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Проблема заключается в том, что сенсорная сетка дисплея не всегда распознает нажатие или смахивание вверх для разблокировки, а этот жест крайне важен для пользователей устройство Apple, учитывая наличие датчика Face ID. Проблемы с чувствительностью заканчиваются после разблокировки iPhone 12 Mini.

Некоторые сообразительные пользователи предполагают, что отсутствие реакции может быть связано с проблемами плохой проводимости тока в устройстве – уже появились отзывы, рассказывающие о том, что проблема пропадает сама по себе, когда смартфон подключен к зарядному устройству, или же, как бы странно это не звучало, при касании рамки смартфона, когда на него не надет чехол.

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Тем не менее, пока нет единого мнения о том, что именно является причиной данной проблемы, и связано ли с программным обеспечением. Если же проблема аппаратная, то, похоже, Apple придется озаботиться о предоставлении новых экземпляров iPhone 12 Mini для недовольных клиентов.

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Источник: Digital Trends



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