Внешний вид нового Nokia 5.4 показали на свежем сертификате

938

Информации о Nokia 5.4 становится все больше – теперь мы имеем хотя бы схематическо представление его внешнего вида.

В Сети был опубликован полный отчет сертификата Nokia 5.4 в крупном бюро FCC, благодаря чему были раскрыты некоторые его технические характеристики вместе с черновым эскизом внешнего вида.

Похоже, что нас ждет привычный дизайн от Nokia 3.4: круглый блок основной камеры на задней панели и сканер отпечатков пальцев, расположенный прямо под ним.

Читать также: ﻿

Интересно также, что в сертификате есть упоминание о двух смартфонах Nokia - один имеет кодовое имя TA-1340, а другой – TA-1333. Уже сложились слухи, что перед нами просто два варианта Nokia 5.4, причем последний – более дешевая версия, так как в отчете отмечено, что данный смартфон не имеет Wi-Fi-подключения на частоте 5 ГГц. Также мы узнали емкость аккумуляторов – 4000 мАч против 4080 мАч в пользу старшей версии.

К сожалению, перед нами только наброски внешнего вида, но даже по ним видно, что в круглом блоке основной камеры будет установлено три объектива, а спереди нас ждет фронтальная камера, встроенная в отверстие. Также заметна выделенная кнопка для вызова Google Ассистента, но это классика для смартфонов Nokia.

Как мы уже отмечали, Nokia 5.4 должна появиться совсем скоро, а учитывая появление такого крупного сертификата, ждать придется еще меньше.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿





Источник: 91Mobiles



https://andro-news.com/news/redmi-gotovy-vypustit-globalnyy-variant-novogo-redmi-note-9-4g.html Redmi готовы выпустить глобальный вариант нового Redmi Note 9 4G(в Адм. панель)