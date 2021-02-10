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Arm представила новое суперядро Cortex-X4: наконец-то долгожданный прорыв

29.05.2023 185 0

Новое поколение ядер Arm обещает значительное улучшение производительности

Компания Arm представила суперядро Cortex-X4, а также ядра Cortex-A720 и Cortex-A520, которые станут основой флагманских SOC следующего поколения.

 

Arm представила новое суперядро Cortex-X4: наконец-то долгожданный прорыв – фото 1

 

Во-первых, очень важным шагом стало изменение архитектуры на Armv9.2 и окончательный переход на 64-разрядную архитектуру без поддержки 32 разрядных команд. Таким образом компания сгинула с себя то бремя, которое годами тянулось внутри ядер и смогло повысить энергоэффективность на впечатляющие 40%.

 

Кроме этого обещают повышение производительности на 15% по сравнению с топовыми решениями прошлого поколения. Не посрамят себя и дополнительные ядра: Cortex-A720 станут более энергоэффективными на 20%, а Cortex-A520 – на 22%.

 

Arm представила новое суперядро Cortex-X4: наконец-то долгожданный прорыв – фото 2

 

Учитывая уже хорошо отлаженный техпроцесс TSMC, мы увидим значительный прирост в стабильности будущего поколения чипов. Теперь становится понятно, почему Mediatek создала такую, на первый взгляд, монструозную версию чипа с четырьмя сверхмощными ядрами.

 

Учитывая столь значительное улучшение энергоэффективности, мы можем получить действительно невероятное решение для флагманов и компьютеров.

 

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Источник: arm.com

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 29.05.2023
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Arm представила новое суперядро Cortex-X4: наконец-то долгожданный прорыв