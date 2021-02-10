Astro Slide 5G: возврат классики в формате бокового слайдера с QWERTY клавиатурой

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Дорогой ретро-смартфон

Еще в марте 2020 года лондонская компания Planet Computers анонсировала Linux-смартфон Astro Slide 5G с форм-фактором горизонтального слайдера. У компании ушло почти два года на то, чтобы довести смартфон до ума и выставить его на всеобщее обозрение на проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2022.

Фишка новинки в том, что перед нами позабытый горизонтальный слайдер, под дисплеем которого находится QWERTY‑клавиатура. Может смартфон работать под управлением основной массы современных дистрибутивов Linux, включая Ubuntu. Можно на него установить и Android. На выставке Astro Slide 5G был продемонстрирован на базе Android 11 с браузером Vivaldi и приложениями от Planet Computers, такими как Airmail и OneSearch.

В дополнение к вышеупомянутой QWERTY-клавиатуре телефон Astro Slide 5G также оснащен недавно запатентованным шарниром слайдера RockUp, который позволяет превратить его в карманный компьютер. Клавиатура доступна не менее чем в 24 различных раскладках на разных языках. Работает она в двух режимах — настольном и мобильном. Положение дисплея зависит от того, какой режим активирован. Выбрав настольный, экран находится в альбомной ориентации и получается мини-ноутбук.

Техническое оснащение Astro Slide 5G включает в себя процессор Dimensity 800, 8 Гб оперативки LPDDR4X, флеш-память на 128 Гб, батарею емкостью 4000 мАч с быстрой проводной зарядкой мощностью 30 Вт и поддержкой беспроводной зарядки на 10 Вт. Обладает смартфон 6,39-дюймовый AMOLED-дисплеем разрешением 2340х1080 точек, модулем NFC, фронтальной камерой на 13 Мп и одиночной тыльной на 48 Мп.

Поставки Astro Slide 5G планируют начать в марте нынешнего года и запросили за диковинный аппарат $650.

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Источник: notebookcheck