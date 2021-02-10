Asus прокомментировала блокировку загрузчика Zenfone 10

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Кому верить?

Недавно после громкого заявления сотрудника ASUS о блокировке загрузчиков смартфонов серии ZenFone компания дала официальный комментарий по этому поводу. Ответ вендора опубликовал известный техноблогер Mishaal Rahman – он заверил, что беспокоиться не о чем.

Оказалось, что сотрудник техподдержки просто ошибся в своем утверждении. В настоящее время загрузчики ZenFone 9 и ZenFone 10 действительно заблокированы, но вскоре их владельцы получат программный инструмент для снятия этого ограничения. По слухам, в тот же период возможность разблокировки загрузчика получит и ASUS ROG Phone 7, продающийся уже несколько месяцев, но по-прежнему не позволяющий энтузиастам модифицировать свою прошивку.

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Источник: Mishaal Rahman