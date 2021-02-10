Asus Rog Ally стал гораздо быстрее после обновления! Теперь можно брать

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Asus выпустила обновление для своей новой консоли

Запуск Asus Rog Ally вызвал ажиотаж на рынке игровых портативных устройств. Благодаря высокомощной системе процессора и отличному аппаратному обеспечению игровой ПК от Asus стал главной угрозой для Steam Deck и других конкурентов.

Однако при запуске Asus Rog Ally показал себя не так, как ожидалось. Dave2D был первым, кто нашел эту проблему. В своем подробном обзоре Dave2D отметил, что игровой КПК от Asus не может конкурировать со Steam Deck при снижении уровня TDP для экономии электроэнергии. Однако последнее обновление микропрограммы существенно изменило ситуацию.

Прежде чем вдаваться в подробности, нужно заметить, что Steam Deck поставляется с AMD Van Gogh APU. Он имеет четыре ядра и работает на архитектуре Zen2. Для сравнения, Asus Rog Ally имеет APU Ryzen Z1. Он имеет вдвое большее количество ядер ЦБ и гораздо большую теоретическую мощность графического процессора. Итак, на бумаге Steam Deck отстает на две головы.

До обновления

Однако, в реальных тестах, в некоторых случаях Steam Deck был на одном уровне с Asus Rog Ally. Иногда Steam Deck даже работал лучше, чем портативный Asus. Учитывая тот факт, что у Элли больше мощности, было удивительно видеть такие показатели производительности.

Но Asus довольно быстро разрешила проблему. Они выпустили совершенно новое обновление микропрограммы для портативного устройства Rog Ally. Эта микропрограмма совместима с новейшими драйверами графического процессора.

Если быть точным, обновление прошивки в некоторых случаях увеличивает производительность до 20%. Ниже приведу результаты тестов по сравнению производительности до и после обновления.

По словам Dave2D, благодаря последнему обновлению микропрограммы Asus Rog Ally теперь может легко конкурировать с AYANEO 2S. Он поставляется с процессором Ryzen 7 7849U Phoenix APU, который почти эквивалентен чипсету Ally. Фактически, Ally лучше AYANEO 2S в некоторых игровых названиях сейчас.

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