Asus ROG Ally посещает Geekbench, процессор 5 ГГц и впечатляющая производительность

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Asus ROG Ally получит процессор с частотой свыше 5,0 ГГц

Компания Asus очень активно начала распространять информацию о консоли ROG Ally через тизеры и видео на Youtube. Ранее ходили слухи, что консоль выйдет на рынки примерно в октябре 2023 года, однако теперь мы уверены, что релиз состоится гораздо раньше.

В преддверии запуска Asus ROG Ally засветилась на Geekbench, где кроме показателей производительности раскрыла нам и некоторые технические подробности. Asus ROG Ally получил впечатляющую оценку 35 498 в тесте OpenCL Geekbench. Такой результат в очередной раз подтверждает, что мощность видеосистемы будет примерно на уровне Radeon 780M.

Учитывая эти данные, можно смело утверждать, что по производительности она превзойдет Steam Deck и обеспечит такой же уровень, как GTX 1650 Max-Q.

Geekbench также предоставляет информацию о тактовой частоте процессора Asus ROG Ally, составляющей впечатляющих 5,0 ГГц. Такие показатели для чипа с TDP 15 Вт вызывают уважение. Скорее всего, это частота одного ядра в заботе, а во время игры частоты будут опускаться даже ниже базовых 3,3 ГГц ради оптимизации времени работы.

Поэтому единственным и одним из главных вопросов без ответа остается автономность консоли, будем ждать информацию и обязательно сообщим вам когда она появится.

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Источник: gizmochina