Asus ROG Phone 3 разобрали на видео и обнаружили некоторые интересные особенности

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Известный YouTube-блогер с ником JerryRigEverything разобрал на видео хайповый игровой смартфон Asus ROG Phone 3.





Если вы думали, что про Asus ROG Phone 3 вы знаете все, то Интернету есть чем вас удивить. На канале JerryRigEverything, построившем свою популярность за счет разбора техники разного калибра и выявления слабых мест подопытного, появился полный разбор игрового смартфона. В своем видео блоггер смог доказать, что, кроме «крутого» дизайна, смартфон скрывает действительно интересные фишки.

Оказалось, что на заднике смартфона есть специальное вентиляционное отверстие для выпуска горячего воздуха и сетка для предотвращения попадания пыли. Оно находится на металлической панели, которая отводит тепло от чипсета через слой термопасты.

В видео также можно заметить, что под материнской платой находится, пожалуй, самая большая паровая камера на любом существующем смартфоне. Видно, что Asus использовали все возможности для улучшения охлаждения.

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Еще одной примечательной фичей смартфона является размер крошечной платы, питающей RGB-светодиод, находящиеся на спинке устройства – видно, что дизайнеры смартфона сильно подзаморочились.





Все эти фичи делают Asus ROG Phone не только интересным снаружи, но и внутри. И, судя по тестам, проведенным многими изданиями, все используемые способы охлаждения и улучшения работы устройства реально работают – троттлинг процессора один из минимальных по рынку. А дополнительные аксессуары улучшают взаимодействие с игровым монстром.

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Источник: YouTube