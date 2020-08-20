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Asus ROG Phone 3 разобрали на видео и обнаружили некоторые интересные особенности

20.08.2020 574 0

Известный YouTube-блогер с ником JerryRigEverything разобрал на видео хайповый игровой смартфон Asus ROG Phone 3.

 

ASUS ROG Phone 3

 

Если вы думали, что про Asus ROG Phone 3 вы знаете все, то Интернету есть чем вас удивить. На канале JerryRigEverything, построившем свою популярность за счет разбора техники разного калибра и выявления слабых мест подопытного, появился полный разбор игрового смартфона. В своем видео блоггер смог доказать, что, кроме «крутого» дизайна, смартфон скрывает действительно интересные фишки.

 

Оказалось, что на заднике смартфона есть специальное вентиляционное отверстие для выпуска горячего воздуха и сетка для предотвращения попадания пыли. Оно находится на металлической панели, которая отводит тепло от чипсета через слой термопасты.

 

В видео также можно заметить, что под материнской платой находится, пожалуй, самая большая паровая камера на любом существующем смартфоне. Видно, что Asus использовали все возможности для улучшения охлаждения.

 

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Еще одной примечательной фичей смартфона является размер крошечной платы, питающей RGB-светодиод, находящиеся на спинке устройства – видно, что дизайнеры смартфона сильно подзаморочились.

 

Задник ASUS ROG Phone 3

 

Все эти фичи делают Asus ROG Phone не только интересным снаружи, но и внутри. И, судя по тестам, проведенным многими изданиями, все используемые способы охлаждения и улучшения работы устройства реально работают – троттлинг процессора один из минимальных по рынку.  А дополнительные аксессуары улучшают взаимодействие с игровым монстром.

 

 

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Источник: YouTube

Asus Asus ROG Phone 3
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 20.08.2020

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Asus ROG Phone 3 разобрали на видео и обнаружили некоторые интересные особенности