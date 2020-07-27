Дисплей Asus ROG Phone 3 оказался еще круче, чем предполагалось

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На прошлой неделе состоялась премьера максимально мощного смартфона для геймеров Asus ROG Phone 3. В его арсенале оказался 6,59-дюймовый дисплей и он отличается частотой обновления 144 Гц с откликом в 1 мс, а частота дискретизации сенсорного слоя составляет 270 Гц. При необходимости частоту обновления изображения можно понизить до 90 Гц или 120 Гц.

Даже лучше игровых мониторов

Именно такие характеристики и были объявлены во время презентации. Но как оказалось, компания все же кое о чем умолчала. Как удалось выяснить участникам сообщества XDA Developers, дисплей ROG Phone 3 поддерживает частоту обновления 160 Гц. И это первый на рынке смартфон с таким экраном.

Сам режим 160 Гц не работает по умолчанию и его нет в меню настроек. Для его активации и отображения в настройках, пользователю необходимо подключить смартфон к компьютеру, выполнить установку Android Debug Bridge и набрать в командной строке adb shell setprop debug.vendor.asus.fps.eng 1. XDA Developers проверила функционирование этого режима и в течение недели никаких проблем со стабильностью работы экрана в режиме 160 Гц обнаружено не было.

Asus ROG Phone 3

Напомним, что Asus ROG Phone 3 наделен чипом Snapdragon 865+, до 16 Гб оперативной памяти, до 512 Гб постоянной, батарейкой емкостью 6000 мАч, тройной тыльной камерой 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп, боковым портом для зарядки и обновленной системой охлаждения GameCool 3. Цена на геймерский смартфон стартует с отметки 799 евро.

Источник: xda developers