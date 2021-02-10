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ASUS ROG Phone 7, 7 Pro и крутые аксессуары на официальных рендерах

08.04.2023 115 0

 

Топовый игрофон от Asus показали на фото до анонса

Уже в следующий четверг компания Asus представит новых представителей своей игровой линейки смартфонов ROG Phone. Известный инсайдер Эван Бласс в своем твиттере изложил первые пресс фото ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Pro.

 

rog phone 7

rog phone 7 Pro

 

 

Дизайн по сравнению с предшественниками изменился не сильно, но более молодая версия осталась без дисплея на задней крышке. Сам дизайн крышки тоже немного отличается, у младшего словно просвечиваются внутренности.

 

ASUS ROG Phone 7, 7 Pro и крутые аксессуары на официальных рендерах – фото 3

 

Нет никаких подтверждений относительно комплектаций, но из того, что аксессуар дополнительной системы охлаждения расположен на фото с Pro версией, можно предположить, что она либо будет идти в комплекте со старшей моделью, либо будет дариться за предзаказ.

 

rog phone 7 Pro

 

С подробными характеристиками новинок можно ознакомиться в нашейстатье по ссылке .

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 08.04.2023

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ASUS ROG Phone 7, 7 Pro и крутые аксессуары на официальных рендерах