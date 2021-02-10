ASUS ROG Phone 7: лучший смартфон для игр за 580$

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ASUS ROG Phone 7 показал невероятные результаты в синтетических тестах

Ранее в этом месяце в базе данных сертификационного органа Китая были замечены два будущих смартфона ASUS с номерами моделей ASUS_AI2205_A и ASUS_AI2205_B. Ожидается, что эти устройства появятся на рынке как ROG Phone 7 и ROG Phone 7 Ultimate. Сегодня надежный информатор Digital Chat Station слил подробные характеристики младшей модели.

В тесте Antutu смартфон набрал рекордные 1346106 баллов. И именно на игровую производительность, как обычно, компания делает основную ставку.

Согласно утечке, ASUS ROG Phone 7 будет иметь 6,78-дюймовый E4 AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 165 Гц и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. ROG Phone 7 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen2. Утечка утверждает, что устройство будет иметь оперативную память LPDDR5X и UFS 4.0, как и другие флагманские телефоны SD8G2.

Серия ROG Phone 7 будет работать на ОС Android 13 и ROG UI. Младшая модель будет оснащена фронтальной 32-мегапиксельной камерой и 50-мегапиксельной основной камерой, 13-мегапиксельным ультрашироким объективом и 5-мегапиксельной камерой. Согласно недавней утечке информации, он будет иметь основную камеру Sony IMX766. Это, конечно, неплохое качество, но удивить нас точно не сможет.

ROG Phone 7 будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Он будет иметь защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, и будет весить менее 240 граммов. Информатор утверждает, что базовая модель ROG Phone 7 может стоить 3999 юаней (580 долларов).

Это очень приятная цена для такого железа и для тех, кто любит играть в мобильные игры, это просто топовый вариант. Презентация намечена на 13 апреля сразу на всех рынках.

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Источник: gizmochina