Asus Zenfone 8 mini: максимальная мощность в компактном корпусе

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Asus Zenfone 8 mini обещает стать самым компактным Android-флагманом на рынке

Большинство компаний забросили идею создания компактных мобильников. Редко кто решается на выпуск мини-версий смартфонов-флагманов с самыми актуальными характеристики в небольшом корпусе. Среди тех, кто выпустит мини-версию флагмана в этом году оказалась Asus, и инсайдеры готовят нас к релизу Zenfone 8 mini.

Информация о смартфоне была найдена в базе данных бенчмарка Geekbench. Это позволило узнать, что Asus Zenfone 8 mini в качестве аппаратной платформы получит Snapdragon 888, предложит операционную систему Android 11 и 16 Гб оперативной памяти. Это будет топовая версия смартфона и можно ждать модификаций с 8 Гб и 12 Гб оперативки. По итогам теста Zenfone 8 mini сумел набрать 1121 балл в одноядерном режиме и 3662 — в многоядерном.

По слухам, Asus Zenfone 8 mini предложит OLED-дисплей диагональю 5,9 дюйма и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой и тройную тыльную камеру, где ключевой датчик Sony IMX686 разрешением 64-мегапикселя.

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Информации о том, когда компания намерена представить Asus Zenfone 8 mini нет.

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Источник: notebookcheck