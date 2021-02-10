Asus Zenfone 8 mini станет компактом наших дней с модным дисплеем

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Слили в сеть характеристики Asus Zenfone 8 mini

Asus уже отметилась анонсом нового геймерского смартфона ROG Phone, а теперь она готовится обновить серию Zenfone. Ожидается, что среди новинок восьмой серии окажется Asus Zenfone 8 mini. И благодаря ресурсу XDA Developers стало известно, какие характеристики он получит.

Сообщается, что Asus Zenfone 8 mini оснастят OLED-экраном диагональю 5,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+ (2400х1080 пикселей). Сколько датчиков будет в основной камере точно неизвестно, но один из них будет разрешением 64-мегапикселя Sony IMX686, а другой — Sony IMX663.

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Ожидается, что Asus Zenfone 8 станет флагманским устройством и в его основе будет лежать чипсет Snapdragon 888, а тыльная камера удостоится сенсора Sony IMX686 на 64-мегапикселя, датчика на 12,2 Мп Sony IMX363 и телеобъектива разрешением 8 Мп. Смартфон также должен получить дисплейный процессор Pixelworks i6, где искусственный интеллект улучшает резкость, контрастность и цветопередачу.

На данный момент нет сведений, когда стоит ждать премьеру серии Asus Zenfone 8, а также скольком моделей она будет включать.

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Источник: xda developers