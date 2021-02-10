Автомобили класса SUV: особенности и отличия от внедорожников

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Поклонникам вместительных автомобилей для большой семьи и путешествий есть из чего выбирать. Среди кроссоверов и внедорожников выделяется еще одна разновидность ー SUV, например, Mercedes GLS.

Эта аббревиатура расшифровывается как Sport Utility Vehicle, или спортивно-утилитарный автомобиль. Изначально он представлял собой разновидность внедорожника, но сейчас его больше используют для городских поездок по асфальтированным, хорошим дорогам.

Что такое SUV и чем он не похож на другие авто

Эта аббревиатура (для обозначения категории вместительных автомобилей) особенно популярна в США. В Украине она пока не сильно распространена, потому многие все еще не знают, что это за тип автомобиля. Единого определения нет. Как правило, так называют авто с:

кузовом типа универсал, реже пикап;

большим дорожным просветом;

отличными характеристиками для поездки по трассе;

способностью преодолевать участки бездорожья.

К этой категории не относятся компактные кроссоверы с небольшим клиренсом, предназначенные для города, ー по характеристикам они ближе к универсалам. SUV нельзя назвать и брутальным армейским джипом, идеально подходящим только для езды по бездорожью.

Главное отличие SUV от кроссовера и внедорожника ー возможности этого автомобиля. Он одинаково хорош для плохих и ровных асфальтированных дорог. Так, большинство кроссоверов с низким клиренсом предназначены только для города или сельской местности, в горах на них ездить не получится. А внедорожники, в свою очередь, не особо хорошо показывают себя на шоссе.

Когда и почему стоит выбрать SUV

По факту это автомобиль, на котором можно ехать куда угодно. Если вы не привыкли ограничивать себя в возможностях и покупаете авто сразу для ежедневных поездок и путешествий на большие расстояния, SUV станет отличным вариантом. На нем можно с легкостью преодолевать сложные участки местности или ехать по автобану на скорости.

Среди преимуществ такого типа авто стоит выделить:

продуманный комфорт. Особенно хороши в этом плане автомобили Mercedes-Benz: у них предусмотрено множество систем для безопасности на дороге, также реализованы прогрессивные решения для удобства интерьера;

вместительный багажник. Это удобно для путешествий или поездок за покупками, ведь в специальное отделение всегда можно положить достаточно вещей;

просторный салон. Некоторые модели категории SUV выпускаются с третьим рядом сидений, что хорошо для большой семьи.

Mercedes GLS ー отличный пример автомобиля с таким типом кузова. Он универсален, обладает характеристиками внедорожника и в то же время прекрасно подходит для поездок по городу.

SUV ー это универсальное транспортное средство, которое напоминает другие вместительные автомобили, но некоторыми характеристиками и отличается от них. Его чаще покупают как большое авто для городских поездок.

Источник: сайт https://mercedes-benz.kiev.ua