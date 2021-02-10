Бенчмарк раскрыл ключевые характеристики Asus Zenfone 8

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Asus Zenfone 8/Zenfone 8 Pro предложит флагманскую платформу

Zenfone — серия флагманских смартфонов Asus, которую в этом году ждет пополнение сразу тремя новинками. Помимо Zenfone 8 и Zenfone 8 Pro компания намерена выпустить компактный флагман Zenfone 8 mini, который получит топовую платформу Snapdragon 888. И так может случиться, что все три новинки будут обладать одинаковой системой на чипе.

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Такой вывод позволили сделать сведения, обнаруженные в базе данных бенчмарка Geekbench. Тест прошла модель с индексом ASUS_I004D, которая, как предполагается, дебютирует как Zenfone 8 или Zenfone 8 Pro. Синтетический тест показал, что смартфон обладает чипом Snapdragon 888, 8 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11.

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Ожидается, что Zenfone 8 будет типичным смартфоном наших дней, где решили не следовать примеру предшественника в части реализации поворотной камеры. От него стоит ждать AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма и тройную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя, дополненный телеобъективом и сверхшириком.

Когда стоит ждать премьеру серию Zenfone 8 информации нет.

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Источник: 91mobiles