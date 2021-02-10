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Недавно компания Xiaomi представила новую прошивку MIUI 14, но обновление получило уже огромное количество устройств. Как обычно, в первую очередь прилетают еженедельные прошивки MIUI 14 Beta. Они позволяют пользователям на раннем этапе протестировать новые функции и первыми получить к ним доступ. Еженедельные версии пользуются большой популярностью, но недавно компания объявила, что некоторые популярные модели не будут получать бета-версии MIUI 14.

На какие смартфоны больше не будет прилетать MIUI 14 Beta

Компания приостановила выход еженедельных сборок Миюай 14 для следующих моделей:

Redmi K40;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40+;

Redmi K40 Gaming;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Redmi Note 10 Pro 5G.

Xiaomi считает эти модели устаревшими для участия в бета-тестировании. Тем не менее, производитель заявляет, что дальнейшие обновления все равно будут прилетать. А вот выпуск MIUI 14 Beta на них прекратится уже 21 апреля 2023 года. В этот день пользователи смогут установить последнее еженедельное обновление.

В настоящее время главная цель компании – максимально улучшить новое программное обеспечение на новых и мощных телефонах. Также разработчики работают над тем, чтобы телефоны как можно быстрее получали стабильные версии.

А вы уже обновились до свеженькой MIUI 14?