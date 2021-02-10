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Бета-прошивки MIUI 14 больше не будут приходить на несколько телефонов Xiaomi

12.02.2023 45 0

Недавно компания Xiaomi представила новую прошивку MIUI 14, но обновление получило уже огромное количество устройств. Как обычно, в первую очередь прилетают еженедельные прошивки MIUI 14 Beta. Они позволяют пользователям на раннем этапе протестировать новые функции и первыми получить к ним доступ. Еженедельные версии пользуются большой популярностью, но недавно компания объявила, что некоторые популярные модели не будут получать бета-версии MIUI 14.

beta miui 14 update

На какие смартфоны больше не будет прилетать MIUI 14 Beta

Компания приостановила выход еженедельных сборок Миюай 14 для следующих моделей:

  • Redmi K40;
  • Redmi K40 Pro;
  • Redmi K40+;
  • Redmi K40 Gaming;
  • Xiaomi Mi 10S;
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
  • Redmi Note 10 Pro 5G.

MIUI updates

Xiaomi считает эти модели устаревшими для участия в бета-тестировании. Тем не менее, производитель заявляет, что дальнейшие обновления все равно будут прилетать. А вот выпуск MIUI 14 Beta на них прекратится уже 21 апреля 2023 года. В этот день пользователи смогут установить последнее еженедельное обновление.

 

В настоящее время главная цель компании – максимально улучшить новое программное обеспечение на новых и мощных телефонах. Также разработчики работают над тем, чтобы телефоны как можно быстрее получали стабильные версии.  

 

А вы уже обновились до свеженькой MIUI 14?

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 12.02.2023

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Бета-прошивки MIUI 14 больше не будут приходить на несколько телефонов Xiaomi