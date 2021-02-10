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Пароли уходят в прошлое: какую альтернативу предлагают мировые компании?

12.02.2023 70 0

Эксперты в области технологий уже давно сообщают, что привычные нам пароли скоро перестанут использоваться. Им на смену придут более надежные и безопасные технологии, способные обеспечить конфиденциальность личных данных. Одной из таких технологий является код доступа. Это относительно новая функция, но ее уже активно продвигают и внедряют в свои устройства такие гиганты, как Google, Apple и Microsoft.

Зачем нужны коды доступа и как они работают

Безопасность обычных паролей из цифр и букв все больше подвергается сомнению. Менеджеры паролей взламываются, а пользователи устанавливают на несколько аккаунтов одинаковые комбинации. Поэтому случаи похищения личных данных становятся все чаще.

коды доступов вместо паролей

Но есть отличная альтернатива – коды доступа. Используя код доступа, вам не нужно вводить обычный пароль. При входе в аккаунт с помощью кода доступа используется внешнее устройство. К примеру, вы входите в аккаунт на компьютере, а на телефон придет код доступа.

 

Далее следует подтверждение с помощью отпечатка пальцев, сканирование по лицу или пин-коду. Выходит двойная защита, но не нужно использовать стандартный пароль, который злоумышленники могут легко узнать.

 

Код доступа будет поступать каждый раз при попытке войти в аккаунт. И каждый раз тип шифрования будет отличаться. Более того, он будет невидимым для пользователя.

почему коды доступа лучше паролей

Коды доступа уже частично используются на устройствах Microsoft, Google и Apple. Стандарты разрабатываются надежным консорциумом World Wide Web Consortium и FIDO Alliance. Уже скоро коды доступа полностью вытеснят пароли, и все большее число брендов будут использовать эту надежную технологию.

 

Напишите в комментарии, какой вид защиты больше вам нравится: обычные пароли или коды доступа?

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 12.02.2023

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Пароли уходят в прошлое: какую альтернативу предлагают мировые компании?