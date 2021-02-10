Без iPad, но с Apple Pencil - не следует ожидать в этом месяце новых планшетов от Apple - Марк Гурман

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Без ipad, но с Apple Pencil

Хотя многочисленные сообщения указывают на то, что Apple планирует анонсировать обновленные модели iPad Air, iPad mini и iPad начального уровня на этой неделе, японский блог Mac Otakara считает, что вместо новых iPad, скорее всего, будет анонсирован Apple Pencil третьего поколения, который будет поставляться со сменным магнитным наконечником.

В прошлом месяце уже была утечка и мы об этом сообщали, что новый Apple Pencil будет оснащен сменными магнитными наконечниками для рисования, технического чертежа и цифровой живописи.

Второе поколение Apple Pencil было анонсировано 30 октября 2018 года. Он поставляется с одним немагнитным наконечником, а также с сменными наконечниками. Apple Pencil второго поколения прикрепляется с помощью магнита к моделям iPad Pro 2018 года выпуска и более новых, iPad Air 2020 года выпуска и более новых, а также к новейшему iPad mini. В США его цена составляет 129 долларов.

Apple также продолжает продавать Apple Pencil первого поколения с разъемом Lightning для iPad десятого поколения и некоторых подержанных моделей iPad. Ходят слухи, что эта модель Apple Pencil может в скором времени получить разъем USB-C. Оригинальный Apple Pencil был выпущен в ноябре 2015 года по цене $99.

Марк Гурман из Bloomberg сегодня заявил, что Apple добивается прогресса в разработке новых моделей iPad, но он считает, что выпуск этих устройств "не состоится в этом месяце".

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Источник: macrumors