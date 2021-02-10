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Без iPad, но с Apple Pencil - не следует ожидать в этом месяце новых планшетов от Apple - Марк Гурман

16.10.2023 72 0

Без ipad, но с Apple Pencil

Хотя многочисленные сообщения указывают на то, что Apple планирует анонсировать обновленные модели iPad Air, iPad mini и iPad начального уровня на этой неделе, японский блог Mac Otakara считает, что вместо новых iPad, скорее всего, будет анонсирован Apple Pencil третьего поколения, который будет поставляться со сменным магнитным наконечником.

 

apple

 

В прошлом месяце уже была утечка и мы об этом сообщали, что новый Apple Pencil будет оснащен сменными магнитными наконечниками для рисования, технического чертежа и цифровой живописи.

 

Второе поколение Apple Pencil было анонсировано 30 октября 2018 года. Он поставляется с одним немагнитным наконечником, а также с сменными наконечниками. Apple Pencil второго поколения прикрепляется с помощью магнита к моделям iPad Pro 2018 года выпуска и более новых, iPad Air 2020 года выпуска и более новых, а также к новейшему iPad mini. В США его цена составляет 129 долларов.

 

Apple также продолжает продавать Apple Pencil первого поколения с разъемом Lightning для iPad десятого поколения и некоторых подержанных моделей iPad. Ходят слухи, что эта модель Apple Pencil может в скором времени получить разъем USB-C. Оригинальный Apple Pencil был выпущен в ноябре 2015 года по цене $99.

 

apple

 

Марк Гурман из Bloomberg сегодня заявил, что Apple добивается прогресса в разработке новых моделей iPad, но он считает, что выпуск этих устройств "не состоится в этом месяце".

 

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Источник: macrumors

 

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 16.10.2023
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Без iPad, но с Apple Pencil - не следует ожидать в этом месяце новых планшетов от Apple - Марк Гурман