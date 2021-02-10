Без сюрпризов: Xiaomi Mi 11 Lite показали на фото и видео

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Xiaomi Mi 11 Lite получит флагманскую внешность

Если все сложится как предсказывается, то до конца марта презентуют Xiaomi Mi 11 Lite. Смартфону приписывали дизайн в стиле флагмана Xiaomi Mi 11 и появившееся в сети видео, а также фото подтверждают эту информацию. А визуальное упрощение, прежде всего, прослеживается в установке плоского дисплея.

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На тыльной стороне уже знакомый по флагману блок основной камеры, где камеры разделили по габаритам, но вот металлический «задник» убрали. Есть только окантовка вокруг главного модуля. Судя по последней информации, цветовых решений Xiaomi Mi 11 Lite будет три: черный, синий и розовый. Акцентируем внимание на коробке, габариты которой указывают на то, что зарядный адаптер входит в комплект поставки.

Известно, что Xiaomi Mi 11 Lite заключен в корпус весом 150 грамм и внутри скрывается чип Snapdragon 732G, аккумулятор емкостью 4250 мАч с быстрой зарядкой мощностью 33 Вт и руководит работой смартфона операционная система Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12. Его укомплектовали AMOLED-экраном разрешением FullHD+ (2400х1080 точек) с частотой обновления 90 Гц, модулем NFC, слотом для двух симок и тройной тыльной камерой с датчиками 64 Мп + 8 Мп (ультраширик) + 5 Мп (сенсор для макросъемки).

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Источники: twitter, youtube