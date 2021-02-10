Первое появление Xiaomi Mi Band 6 на «живом» снимке

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Xiaomi Mi Band 6 внешне будет походить на Xiaomi Mi Band 5

В этом году Xiaomi не будет отходить от традиции и выпустит очередное поколение фитнес-браслета Mi Band. Партнер-производитель Huami сообщил о том, что Xiaomi Mi Band 6 готов к запуску в массовое производство и уже скоро должен состояться его дебют. Это означает, что мы можем рассчитывать на то, что в ближайшее время инсайдеры не оставят нас без утечек и сливов. Один из них случился сегодня. Смотрим на «живое» фото с Xiaomi Mi Band 6.

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Сам снимок был найден в документах Декларации соответствия ЕС, которые были поданы Huami. Фитнес-трекер упоминается как Smart Band, а сам файл именуется Mi_SmartBand_6-XMSH15HM». Не сложно увидеть, что он явно указывает на то, что документы касаются Xiaomi Mi Band 6 или Mi Smart Band 6.

Увы, лицезреть новинку можно только сбоку, а рядом с ней находится магнитная зарядка. Исходя из того, какой гаджет запечатлен на фото, Xiaomi Mi Band 6 унаследует дизайн от предшественника. Похоже, что все улучшения произойдут внутри, тогда как внешность не претерпит каких-то кардинальных изменений.

По той информации, которая ранее появлялась в сети, Xiaomi Mi Band 6 сможет, как и прежде, отслеживать частоту сердечных сокращений, количество поддерживаемых тренировок вырастет до 30, а также они смогут измерять уровень кислорода в крови. Размер дисплея чуть подрастет и версий должно быть две: одна с NFC, а другая без него. Опять же поговаривают, что появится поддержка голосового помощника Alexa, которую пророчили еще предшественнику.

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Источник: notebookcheck