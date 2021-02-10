Безопасность iPhone — это миф, который развеял суд

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Суд признал Apple виновной в слабом уровне безопасности iPhone

Адепты Apple обладают одним пунктиком или стереотипом, связанным с iPhone — iOS практически неуязвима, если речь заходит о вредоносном ПО или взломе. Они уверены, что ее софт один из самых стабильных, продуманных и безопасных. Но очередной факт заставляет говорить о том, что будет большим преувеличением говорить об абсолютной неуязвимости iPhone.

К выводу о том, что «яблочный» смартфон обладает слабой системой безопасности, пришли не конкуренты или хакеры, а суд. Судья сделал вывод, что паролей, биометрии и системы распознавания лица недостаточно для того, чтобы защитить пользовательские данные.\

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Сама история началась 3 июня нынешнего года в Сан-Паулу, когда злоумышленник похитил iPhone 12. После кражи преступник смог изменить пароль устройства, отключил функцию Find My и получил доступ к личным данным. Этого оказалось достаточно, чтобы осуществить финансовые операции от имени владельца похищенного iPhone.

Кстати, это не единичный случай. Кражи iPhone в Бразилии были поставлены на поток и целью злоумышленников был взлом банковских аккаунтов владельцев с целью похищения личных средств. И им удалось благополучно взломать не только iPhone, но и банковские приложения, которые, как правило, защищены другим паролем.

Жертвой такой схемы и стал пользователь, у которого был похищен смартфон 3 июня. Преступники смогли разблокировать iPhone 12 и похитили с его счетов все средства. Жертва посчитала, что в произошедшем повинен не столько злоумышленник, сколько Apple, которая не обеспечила высокий уровень безопасности смартфона. Владелец похищенного смартфона посчитал, что это непростительно, что устройство, которое стоит немалых денег не обеспечивает минимальный уровень безопасности и защиты персональных данных. Он посчитал, что Apple должна понести за это наказание и возместить ему моральный ущерб.

Суд встал на сторону постарадавшего и согласился с его доводами о небезопасности iPhone. Его вердикт — Apple обязана выплатить пострадавшему в возмещение морального ущерба $875 и внести изменения в iOS, чтобы повысить уровень безопасности. Ответит за случившееся и банк, который обязан будет возместить всю сумму похищенных средств.

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Apple не стала комментировать решение суда. Она попала в пикантную ситуацию и создан прецедент. Учитывая то, что случаи взлома iPhone и похищения средств в Бразилии не единичные, пострадавшие могут завалить суд исками против Apple.

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Источник: macmagazine