Больше чем на вашем ПК! Китайские бренды готовятся внедрить в смартфоны 32 GB оперативной памяти

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Смартфон вместо ПК

Китайские бренды смартфонов, такие как OnePlus (BBK), Realme (BBK) и Redmi (Xiaomi), недавно выпустили смартфоны со встроенной оперативной памятью 24 ГБ и 1 ТБ.

Сейчас OnePlus работает над поддержкой встроенной оперативной памяти 32 ГБ, которую запустят в 2024 году.

Конечно, сейчас уже трудно удивлять пользователей чем-то новеньким, но для поддержки бизнеса нужно заставлять людей покупать новые смартфоны год за годом. Оперативная память – это важная характеристика, однако разумный предел, по моему мнению уже пройден и сейчас это просто маркетинговая спекуляция, а не реальная потребность для быстрой работы смартфона.

В целесообразности применения такого объема памяти он необходим только тогда, когда вы запускаете большие языковые модели (LLM), используемые для генеративного искусственного интеллекта. Но интересно, кто запустит его на смартфонах, а не на ПК или ноутбуках, может ли интерфейс китайских смартфонов настолько плох, что им нужно столько оперативной памяти?

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Источник: weibo