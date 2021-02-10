Битва года! Лучшее видео на фронтальную камеру среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

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Грандиозная битва!

Хотя мы не так часто используем фронтальную камеру, но она часто пригодится, когда действительно нужно. Мы уже говорили, что современные смартфоны научились делать непревзойденные фотографии даже на переднюю камеру. А что на счет видео? Сегодня и проверим!

Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видео возможности каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

Лучшее видео на фронтальную камеру 2023

Как ранее отмечалось, смартфоны действительно великолепны в своих фотовозможностях, большинство в стандартном режиме даже не уступают профессиональной камере, а вот с видео сложнее… Поэтому сегодня мы решили проверить, какой из смартфонов сможет сделать качественное видео. Финал вас точно удивит!

Запись мы делали в максимальном разрешении. Интересный факт: среди китайских смартфонов максимальное разрешение в основном FullHD, а вот в отношении американских и корейских брендов - 4k.

В финал среди китайских брендов вышел Vivo X90 Pro+, хотя, честно говоря, среди четверки не было явных лидеров. В целом китайские бренды не сильно заморачиваются в стирке съемки видео.

А вот с другой стороны все вправду прекрасно. Хотя и победил iPhone 15 Pro Max, но другие смартфоны показали себя очень хорошо.

К нашему удивлению, в финальном сражении победил Vivo X90 Pro+, хотя iPhone 15 Pro Max показывает в целом довольно хорошую картинку, но людям больше понравился Vivo и здесь мы не можем спорить с конечным потребителем.

Видео: