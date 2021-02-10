Битва года! Лучшее видео на зум камеру среди смартфонов 2023: Xiaomi, Samsung, iPhone, Pixel, Huawei

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Масштабное сражение

Ни один современный смартфон не может называться флагманом, если у него нет отдельного перископного модуля камеры. Таковы современные реалии гонки топовых брендов. Поэтому мы решили проверить и возможность возможности у видео камер смартфонов.

Специально для вас мы сделали сравнение камер топовых смартфонов 2023 по специальной уникальной системе оценки, которую вы можете посмотреть по ссылке на нашу предыдущую статью. А также, если хотите получить более подробную информацию о фото- и видеовозможностях каждого из смартфонов, смотрите наше подробное видео по этой ссылке.

Лучшие возможности видео зум камеры в смартфоне 2023

Сегодня мы поговорим о возможностях видео зум камеры. Для объективности мы взяли четыре степени приближения: 3х, 5х. 10х и 20х. И определить победителя было не так сложно.

Среди китайских смартфонов победил Xiaomi 13 Ultra и это было очевидно, компания делает наклон на это.

С другой стороны, также победил Samsung Galaxy S23 Ultra, все остальные были явными лузерами.

В финальном сражении все гораздо сложнее. До 10х хорошо себя показывает Xiaomi 13 Ultra, а после 10х – Samsung Galaxy S23 Ultra. Здесь уже надо выбирать, что кому больше нравится. Так что в этом сценарии у нас два победителя.

Видео: