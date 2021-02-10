Blackview A200 Pro: достойный конкурент по самой низкой цене с крутым дизайном

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Blackview A200 Pro способен вызвать бурю эмоций

Blackview славится своими ударопрочными устройствами и бюджетным сегментом. На этот раз компания решила выпустить достаточно интересный свой с хорошими характеристиками A200 Pro, который станет конкурентом многих устройств.

Смартфон оснащен изогнутым экраном AMOLED 2,4K 6.67” с частотой развертки в 120 Гц, защищен прочным стеклом CORNING GORILLA GLASS 5, экран с пиковой яркостью до 1300 нит остается четким даже при солнечном свете, аккумулятором 505 зарядки 66 Вт.

Что действительно круто, смартфон получил сертификат TÜV SÜD for Low Blue Light, гарантирующий снижение уровня синего света, так что компания заботится о здоровье пользователей.

Камеры здесь неплохие, основная камера в целый 108 Мп от Samsung ISOCELL HM6 1/1,67 дюйма в сочетании с усовершенствованными алгоритмами Blackview ArcSoft 6.0, что позволит делать действительно качественные фотографии. Кроме того, есть дополнительные камеры для еще лучшего пользовательского опыта: широкоугольный датчик 8 МП 117° и ультрамакросенсор на 2 МП. Фронтальная камера здесь 16-мегапиксельная от Samsung.

Процессор достаточно известен всем 6-нм Helio G99 – непревзойденная классика, сочетающая в себе хорошую производительность и хорошую автономность. Благодаря мощной памяти до 24 ГБ оперативной памяти (12 ГБ основной памяти + до 12 ГБ расширения), 256 ГБ ПЗУ и опции расширения до 1 ТВ вы будете просто поражены производительностью данного смартфона. А благодаря расширенной системе охлаждения A200 Pro площадью 14 883 мм² ваш телефон будет всегда оставаться прохладным и собранным, что означает, что игры - это его стихия.

Что касается операционной системы, Blackview A200 Pro представляет совершенно новую DokeOS 4.0 на базе Android 13. Совершенно новое приложение Workspace Business App легко интегрирует вашу работу и личную жизнь, повышая эффективность бизнеса, больше удобства и конфиденциальности. С помощью EasyShare Business App пользователи могут делиться файлами в пути, не требуя Интернета, а Smart QR Business Scanning упрощает работу в сети, делая ее еще более удобной и конфиденциальной. Навигация по международным звонкам – легкое дело благодаря функции бизнес-субтитров в реальном времени.

Смартфон создан для стильных людей, знающих, чего хотят. Симметричная изогнутая конструкция с округлыми краями обеспечивает эргономичную кривизну для идеального захвата. Он использует оптический датчик отпечатков пальцев под экраном.

A200 Pro доступен в трех природных цветах: Daybreak Blue, Meteor Purple и Polar Night Black.

Blackview A200 Pro теперь можно разобрать по специальной цене 199 долларов США (ограничено первыми 1000 заказами). Первые 200 покупателей также получат бесплатную пару умных наушников Bluetooth:

Blackview A200 Pro 12/256 GB

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