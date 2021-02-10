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Blackview A96 – премиальные тактильные ощущения по цене хорошего бюджетника

06.09.2023 54 0

в стиле последних iPhone

Компания Blackview анонсировала новую модель A96. Она дополняет линейку A-серии устройств компании.

 

A96 отличается современным дизайном с плоскими гранями и премиальным ощущением с металлической рамкой. Экран имеет диагональ 6,5 дюймов и разрешение FullHD+ с поддержкой адаптивной частоты обновления до 120 Гц. Это обеспечивает яркие и детализированные изображения.

 

Blackview A96 – премиальные тактильные ощущения по цене хорошего бюджетника – фото 1

 

Звук выводится через стерео динамик, настроенный Harman Kardon. Это создает эффект пространственного звука для лучшего восприятия музыки и фильмов.

 

Смартфон оснащен процессором среднего класса MediaTek Helio G99, обеспечивающим плавную работу и мультитаскинг. Объем ОЗУ составляет 8 или 12 ГБ с возможностью расширения за счет встроенной, которой здесь 256 ГБ.

 

Blackview A96 – премиальные тактильные ощущения по цене хорошего бюджетника – фото 2

 

Камер здесь три – 48 Мп основная, широкоугольная 8 Мп и фронтальная 16 Мп. Они позволяют делать качественные фото и видео, а также хочу выразить респект компании, что они не добавляли модули-затычки.

 

Blackview A96 – премиальные тактильные ощущения по цене хорошего бюджетника – фото 3

 

Смартфон работает на ОС Android 13 с фирменной DokeOS 3.1. Она предлагает расширенную кастомизацию и дополнительные функции конфиденциальности.

 

Blackview A96 – премиальные тактильные ощущения по цене хорошего бюджетника – фото 4

 

A96 имеет аккумулятор 4380 мАч, 18 Вт быструю зарядку, NFC и распознавание лица.

 

Если вас заинтересовал этот смартфон, вы можете приобрести его по ссылке ниже.

 

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 06.09.2023
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Blackview A96 – премиальные тактильные ощущения по цене хорошего бюджетника