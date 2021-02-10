Blackview BV4900s: доступность, прочность и повышенная автономность

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Компания Blackview, специализирующаяся на выпуске защищенных смартфонов, представила в прошлом году BV4900, ставший одним из самых доступных решений в своем сегменте. Теперь компания выпускает его усовершенствованный вариант Blackview BV4900s, который сохраняет одно из преимуществ предшественника — невысокий ценник.

Логично, что без компромиссов не обошлось, но не в части надежности и прочности. Blackview BV4900s предлагает класс защиты IP68/IP69K и военный сертификат MIL-STD-810G. Для обеспечения пыле- и водонепроницаемости, смартфон представляет собой цельную конструкцию с плотными соединениями и уплотнителями. Экран защищает стекло Dragontrail, а углы смартфона резиновые «накладки».

Построен Blackview BV4900s на базе восьмиядерного чипа UNISOC SC9863A с пиковой частотой 1,6 ГГц. Оснастили смартфон 2 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 32 Гб и емким аккумулятором на 5580 мАч. Начинка скрывается внутри корпуса толщиной 13,7 мм, весит который 261 грамм.

На передней панели установили дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением HD+ (1440х720 точек) и селфи-камеру на 5-мегапикселей. Основная камера одиночная на 8 Мп. Руководит работой устройства операционная система Android 11 с оболочкой Doke OS 2.0. Заявленная автономность работы — 865 часов в режиме ожидания, 28 часов разговоров и 23 часа проигрывания музыки. Есть поддержка обратной зарядки, GPS, Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Только с 8 по 20 октября Blackview BV4900s можно приобрести со скидкой около $31. В период проведения акции его ценник составит всего $98,79.

Купить Blackview BV4900s