Blackview BV5100 получает версию 4/64 Гб и скидку на старте продаж

488

В декабре прошлого года свет увидел Blackview BV5100, который позиционируется как доступный защищенный смартфон и компания уверяет, что он неплохо продается. Чтобы удовлетворить запросы тех, кто хотел бы эту модель по еще более приятной цене, было решено выпустить модификацию с 4/64 Гб памяти и ориентирована она на тех, кто не нуждается в емком хранилище. Еще один приятный сюрприз — на старте продаж за Blackview BV5100 с 4/64 Гб памяти просят $139,99 и это на $60 ниже его обычной цены.

Blackview BV5100 спроектирован так, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты от неблагоприятных факторов извне, поэтому он получил практически неубиваемый корпус с классом защиты IP68/IP69K и сертификатом MIL-STD-810G. Питает смартфон емкая батарейка на 5580 мАч, ресурса которой должно хватить на 550 часов работы в режиме ожидания.

Построен Blackview BV5100 на базе восьмиядерного чипа Helio P22, обладает дисплеем диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440х720 точек, селфи-камерой разрешением 13-мегапикселей (Sony IMX214) и в основной камере роль ведущего выполняет датчик на 16-мегапикселей.

Руководит работой устройства операционная система Android 10, есть модуль NFC, слот для карт microSD до 128 Гб и поддержка беспроводной зарядки. На боковую грань отправили сканер отпечатков пальцев и специальную выделенную клавишу, которую можно настроить на выполнение ряда функций.

Купить Blackview BV5100