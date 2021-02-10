Blackview BV6600 Pro получил максимальную защиту и тепловизор

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Blackview одна из тех компаний, кто верит в то, что есть категория тех, кому нужны защищенные смартфоны. А еще она активно продвигает такую фишку как тепловизор в своих устройствах. Не так давно она выпустила Blackview BV6600 Pro, который стал третьим смартфоном компании, оснащенным встроенной тепловизионной камерой FLIR Lepton®.

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Тепловизор пригодится там, где необходимо обнаружить сбой в электросети, утечку газа, неисправность автомобиля, проблемы с вентиляцией и прочие неисправности. Есть специальное приложение MyFLIR®, позволяющее проводить подробный анализ изображений и создавать отчеты прямо на смартфоне.

К числу достоинств Blackview BV6600 Pro стоит отнести аккумулятор емкостью 8580 мАч, который обеспечит живучесть смартфона на протяжении 792 часов в режиме ожидания при выключенном Wi-Fi и 4G. Емкости батарейки хватит на 22 часа веб-серфинга, 15 часов воспроизведения видео, 15 часов прослушивания музыки и 46 часов разговоров.

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Смартфон получил класс защиты IP68, IP69K и военный сертификат MIL-STD-810G. В его активе 5,7-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 пикселей, фронталка на 8 Мп, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Построен Blackview BV6600 Pro на базе Helio G35 и предлагает двойную тыльную камеру, где главный датчик на 16 Мп. Только до 5 октября первые покупатели смогут приобрести смартфон за $239,99.

Купить Blackview BV6600 Pro