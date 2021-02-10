Blackview готовится представить BL9000 Pro – мощный защищенный смартфон с топовыми фишками

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Новинка от лидера защищенных смартфонов

Компания Blackview анонсировала выход нового защищенного смартфона BL9000 Pro в партнерстве с FLIR. Новинка получит улучшенную термальную камеру с разрешением 160х120 пикселей, что в четыре раза больше предыдущей модели. Благодаря технологии VividIR ожидается более резкое инфракрасное изображение.

BL9000 Pro будет работать на базе 6нм процессора Mediatek Dimensity 8020 и операционной системы Android 14 с DokeOS 4.0. Смартфон получит до 36 ГБ оперативной (12+24) и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 8800 мАч будет поддерживать супербыструю 120Вт зарядку. На передней панели разместится 6,78-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Основная камера будет иметь 50 Мп сенсор Samsung, ультраширокоугольную 13 Мп и 50 Мп селфи-камеру.

Устройство будет соответствовать военному стандарту прочности MIL-STD-810H, защите от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K, выдерживать падение с 1,2 м и 30 минут погружения в воду на глубину до 1,5 м. Рабочий диапазон температур – от -20 °C до +60°C.

Blackview BL9000 Pro появится в продаже 6-17 мая с крутой ценой на старте – $429,99 вместо $879,98. Если вас заинтересовала данная модель - добавляйте ее в корзину прямо сейчас и оплачивайте в день старта продаж.

Blackview BL9000 Pro – приобрести