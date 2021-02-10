BlackView Hero 10 – Flip смартфон за недорого! 108 Мп камера, два экрана и даже Dynamic Island!

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BLACKVIEW Удивляет фанатов

Сгибаемые смартфоны становятся все более популярными, но их высокая цена не позволяет им получить сверхвысокую популярность. Blackview намерена изменить ситуацию со своим первым телефоном-раскладушкой Hero 10 уже в этом месяце.

Hero 10 получил 6.9-дюймовый дисплей AMOLED, камеру на 108 Мп и дополнительный экран на крышке. Смартфон будет работать на Android 13 с операционной системой DokeOS 4.0, которая будет иметь функцию, подобную Dynamic Island в iPhone.

На шарнире в данном устройстве не экономили, Hero 10, просмотр почти бесшовный, а также производитель обещает, что устройство выдержит 250 000 сборок. Для энтузиастов в мире технологий это отличный случай испытать новейшие складные устройства, не тратя тысячи долларов на устройство.

Hero 10 в скором времени будет доступен на AliExpress в двух цветах по цене всего $429 (скидка 50%)! А 20 мая будет безумный бонус – первые 100 покупателей бесплатно получат защищенные часы W50 в подарок. Итак, если вы заинтересованы в данном устройстве - переходите по ссылке и заказывайте.

BlackView Hero 10 – купить