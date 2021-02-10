Blackview Hero 10 – первая "раскладушка" от небольшого бренда или "хиротень"?

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HERO TEN

На выставке CES 2024 компания Blackview продемонстрировала свой первый сложный смартфон Hero 10. Интересно, что название читается как "хиротень" – случайность ли это?

По характеристикам Hero 10 выглядит как типичный представитель среднего ценового сегмента: процессор Helio G99, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти, 6.9" AMOLED экран и 4000 мАч батарея.

На внешнем мини-дисплее, правда, есть проблемы с работой – видно, что смартфон еще в разработке и программное обеспечение для заднего дисплея еще не готово к концу. Так же есть вопросы с прочностью и надежностью – ведь Blackview до сих пор не имеет опыта в производстве сложных смартфонов.

Сможет ли Hero 10 составить достойную конкуренцию флагманам от Samsung и Huawei – вопрос открытый. Пока это, скорее, интересный прототип от небольшого производителя. Но кто знает, возможно "хиротень" со временем превратится в настоящего "героя"?