Блокада технологий для России продолжается: Acer приостановила работу на территории страны-агрессора

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В ближайшее время российский рынок рискует остаться без крупнейших IT-компаний. Мы наблюдаем парад уходов и приостановку деятельности целого ряда сильных игроков. Теперь к ним присоединилась и тайваньская компания Acer. Причина известна — война в Украине, но в компании ее назвали «недавними событиями» и ограничениями на рынке.

При этом Acer не собирается покидать российский рынок навсегда, а лишь ставит работу на паузу. Она будет внимательно следить за войной в Украине и после ее прекращения вполне может принять решение вернуться в Россию. Официально об этом не сказано, но в пресс-релизе явно виден посыл, что Acer может возобновить свою работу на российском рынке, но лишь при наступлении определенных обстоятельств для этого.

Ранее правительство Тайваня составило список из 57 «стратегических высокотехнологичных товаров», подвергаемых жёсткому экспортному контролю. Сюда вошли компьютеры, телекоммунакационное оборудование и прочие устройства. Экспортеры обязаны получить одобрение от Бюро внешней торговли страны, если они намерены осуществлять их поставку на российский рынок. Это режим стал одной из санкционных мер против России за развязанную в Украине войну.

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Источник: acer