Блокировка YouTube в России: почему этого так до сих пор и не случилось

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Терять площадку для продвижения пропаганды и «правильной» информации никто не хочет

Практически с момента начала войны в Украине в России очень активно заговорили о блокировке YouTube. Причиной для этого стала политика видеохостинга в отношении закрытии доступа к целому ряду государственных российских каналов, а также стремление власти цензурировать контент. На тему того, что YouTube должен быть изгнан с просторов России высказались немало политиков и чиновников, а некоторые и вовсе предрекли скорейшее закрытие доступа к площадке.

Но время идет и Роскомнадзор не торопится с принятием решения о блокировке YouTube. И это несмотря на все «нарушения», гневные обращения с требованием прекратить практику дискредитации российских военных и о немедленном восстановлении доступа к заблокированным российским каналам. Чиновники одумались и передумали?

Заблокируют YouTube в России все же или нет, точной информации нет. Но есть вероятность, что этого все же не произойдет. Так, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что видеохостинг стал площадкой для распространения неправдивой и фейковой информации о «военной операции» в Украине. Но если закрыть доступ к нему, то Россия потеряет инструмент для распространения информации «которую мы считаем нужной». «Как тогда продвигать свое понимание, свою трактовку, свою правду. Однозначного ответа нет», — заявил Валерий Фадеев.

То есть отечественный «заменитель» Rutube не вариант для донесения «правды»? Очень похоже, что рьяные пропагадисты в России наконец-то осознали, что YouTube — это огромная площадка. Заблокировав доступ к ней, они распишутся в проигрыше в информационной войне. А им в условиях отсутствия успехов в проведении «специальной операции» в Украине очень важно продвигать «нужную» и «свою» информацию. Это отличный инструмент держать на «игле пропаганды» российских пользователей.

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Источник: news